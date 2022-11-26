Civey: 40% немцев считают, что Меркель лучше Шольца справилась бы с задачами канцлера в 2022 году Фото: REUTERS

Более 40% жителей Германии считают, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше бы справилась с задачами 2022 года на месте главы кабмина, чем действующий руководитель правительства Олаф Шольц. Такое заключение сделано по итогам опроса института изучения общественного мнения Civey, который заказала медиагруппа "Функе".

По его данным исследования, 43% опрошенных полагают, что Меркель в роли канцлера ФРГ была бы в настоящее время лучше Шольца. При этом 41% респондентов считают наоборот, что нынешний канцлер справляется со своими обязанностями. Еще 16% не определились по этому вопросу.

Тем не менее, большинство респондентов (71%) не желают видеть Ангелу Меркель на посту канцлера Германии вновь. И лишь 23% немцев хотят вернуть ее на пост главы кабмина ФРГ.

В опросе, который проводился 24 ноября 2022 года, приняли участие 5 003 человека старше 18 лет.

Напомним, ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель пожаловалась на то, что ей не дали переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины. Речь идет о разговоре летом 2021 года. По мнению Меркель, ей помешали продвинуть идею трехстороннего диалога из-за того, что знали о выборах нового канцлера осенью того года.