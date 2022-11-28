Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 ноября 2022 22:06

В Москве возбуждено уголовное дело после гибели женщины с ребенком в ДТП на улице Свободы

Машина сбила женщину с двумя детьми, выжил только один ребенок
Мария ПАВЛОВА
ПО факту аварии с гибелью женщины и ребенка в Москве возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Москвы.

ПО факту аварии с гибелью женщины и ребенка в Москве возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Москвы.

По факту смертельного ДТП на улице Свободы в Москве, в котором погибла женщина с ребенком и еще один ребенок в больнице, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве.

«В отношении женщины совершившей наезд на семью СУ УВД СЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказано в сообщении.

Подозреваемая задержана, уточнили в МВД.

Напомним, вечером в воскресенье 27 ноября в Москве KIA вылетела на тротуар и задавила пешеходов, погибли женщина и ее маленький сын, второй ребенок в больнице.

«Мать и старшего ребенка зажало машиной, а коляска с младенцем отлетела в сторону», - рассказали очевидцы. По словам очевидцев, перед тем, как вылететь на тротуар, автомобиль ехал по трамвайным путям. Подробности читайте здесь на KP.RU.