В Москве возбуждено уголовное дело после гибели женщины с ребенком в ДТП на улице Свободы

ПО факту аварии с гибелью женщины и ребенка в Москве возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Москвы.

По факту смертельного ДТП на улице Свободы в Москве, в котором погибла женщина с ребенком и еще один ребенок в больнице, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве.

«В отношении женщины совершившей наезд на семью СУ УВД СЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказано в сообщении.

Подозреваемая задержана, уточнили в МВД.

Напомним, вечером в воскресенье 27 ноября в Москве KIA вылетела на тротуар и задавила пешеходов, погибли женщина и ее маленький сын, второй ребенок в больнице.

«Мать и старшего ребенка зажало машиной, а коляска с младенцем отлетела в сторону», - рассказали очевидцы. По словам очевидцев, перед тем, как вылететь на тротуар, автомобиль ехал по трамвайным путям. Подробности читайте здесь на KP.RU.