В Госдуме предложили дополнять наборы фастфуда во «Вкусно - и точка» комиксами по мотивам сказок и былин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сети «Вкусно — и точка» совсем скоро появятся детские наборы «Кидс Комбо» с книгами вместо игрушек. В продаже новые боксы будут уже в январе 2023 года.

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов уверен, что нужно сделать ставку на русские сказки. Они будут интересны детям школьного возраста, школьники смогут сами читать их.

- А для малышей можно добавлять в наборы раскраски с героями русских былин. У нас очень интересный и яркий фольклор, - говорит депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но важно в этом вопросе сделать интересную подачу, объемные картинки, чтобы заинтересовать самых маленьких посетителей.

Парламентарий отметил, что новый вариант «Хэппи Милла», дополненный сказками придется по вкусу также иностранным туристам. Для этих целей подойдет вариант с комиксами, популяризирующими русских сказочных героев.

- В наших сказках добро всегда побеждает зло. Добавлю, что Россия - многонациональная страна, а значит для «Хэппи Милл» можно использовать разные варианты народных сказок, историй и былин, — заключил собеседник издания.

По всей России такие наборы появятся до конца января 2023 года.

В качестве подарка в детские наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами, уточняет RT.

Кстати, с 1 декабря "Макдоналдсы" откроются в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга под брендом «Вкусно — и точка», пишет газета "Известия".