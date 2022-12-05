Уголовное дело возбуждено после драки с участием Григория Лепса

Григорий Лепс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью было возбуждено после потасовки жителя Санкт-Петербурга с певцом Григорием Лепсом и его охранниками, сообщил сегодня, 5 декабря, РИА Новости адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.

"Заведено уголовное дело по статье 115 часть 2 пункт "а"... умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений…", – уточнил правозащитник.

Как ранее сообщал сайт SPB.KP.RU, пострадавшим оказался 39-летний офисный служащий Дмитрий. Как уточнил источник издания, уголовное дело пока возбуждено по факту драки. В нем еще нет подозреваемых. И этим подозреваемым может быть не сам артист. На видео видно, что первым Дмитрия бьет другой мужчина, который находился с Лепсом. Сам же артист наносит удары, но почти каждый раз промахивается.

Также ранее Григорий Лепс резко прервал концерт в Петербурге 2 декабря, обескуражив фанатов. В самом начале выступления артист заявил, что немного приболел. В итоге песня "Самый лучший день" далась ему нелегко, тогда певец решил ее и вовсе не допевать - швырнул микрофон о сцену и ушел за кулисы, даже не попрощавшись с фанатами.