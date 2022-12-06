В России готовят дополнительные меры поддержки для строительства частных домов

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Перспективы частного домостроения обсудили эксперты рынка на стратегической сессии «Развитие индивидуального жилищного строительства», прошедшей в ДОМ.РФ. Институт развития назвал ряд инструментов, которые позволят совершенствовать рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В частности, речь идет об упрощении процедур строительства частных домов по типовым проектам, а также развитии массового индустриального домостроения. Речь идет о применении готовых домокомомплектов, изготовленных в заводских условиях. Технология позволяет возвести дом в короткие сроки и при этом получить ожидаемое качество. ДОМ.РФ сообщил, что продолжает разработку мер поддержки производителей таких продуктов. Например, с Минпромторгом прорабатывается запуск программы, по которой россияне смогут получить скидку на покупку домокомплектов на минеральной основе — из железобетона, металлокаркаса и сэндвич-панелей. Недавно была запущена аналогичная программа поддержки для деревянных домов – при покупке деревянного домокомплекта стоимостью до 3,5 млн руб. можно получить скидку 10%, а сумму производителю субсидирует государство.

Участники рынка также отметили необходимость повышения ликвидности частных домов, передаваемых в качестве залога при ипотечном кредитовании. Чтобы банкам было проще оценивать такие проекты и выдавать кредиты нужно разработать систему верификации застройщиков и подрядчиков, а также определить четкие критерии для их одобрения.

Обсуждались и перспективы снижения ставок по ипотеке для заемщиков, которые планируют приобретать готовые домокомплекты. Так как такой залог может быть более ликвидным для банка. Экспертное сообщество подчеркнуло необходимость унификации пакета документов для получения проектного финансирования на строительство малоэтажных жилых комплексов и дальнейшей поддержки девелопер при работе над проектами комплексного развития территорий.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Как раскрыть потенциал ИЖС?

Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова: «Мы видим, что частное домостроение является перспективным направлением развития строительной отрасли в России. Судя по опросам, такое жилье называют идеальным форматом почти 70% российских семей. Однако потенциал этого рынка пока по большей части нераскрытый. Очевидно необходима стандартизация рынка, применение тех же эффективных инструментов финансирования, что и в сегменте многоквартирного жилья. Важно обеспечить строительные площадки инфраструктурой, затраты на которую занимают значимую долю в бюджете проектов и оказывают существенное влияние на итоговую цену квадратного метра. Здесь возможно использование инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ и других доступных механизмов. На это нацелена наша работа, рассчитываем на дальнейшее эффективное взаимодействие с участниками рынка».