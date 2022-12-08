Политолог Перенджиев обвинил Украину в информационной войне

Политолог Перенджиев назвал заявления Украины о прекращении мобилизации частью информационной войны Фото: REUTERS

Заявления Министерства обороны Украины нельзя назвать честными, так как их цель - ввести в заблуждение Москву. Такое мнение высказал политолог Александр Перенджиев, который оценил публикуемую киевской стороной информацию о течении Специальной военной операции. Слова эксперта приводит Lenta.ru.

Перенджиев напомнил о неоднократных случаях, когда украинские власти говорили одно, но делали другое. Например, продолжали обстреливать ДНР и ЛНР, а также другие территории, несмотря на риторику Минобороны страны, идущую вразрез с этими действиями.

Политический советник Сергей Маркелов заявил «360», что украинские власти пытаются «транслировать дефективную реальность». По его словам, идет борьба за перетягивание внимания мировой общественности.

Ранее «Свободная пресса» писала, что, по мнению специалистов, украинская «всеобщая мобилизация» сыграла только против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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