Эксперт по безопасности Лифшиц предупредил о росте активности мошенников перед Новым годом Фото: REUTERS

Специалист по кибербезопасности Евгений Лифшиц предупредил о росте активности мошенников, отметив, что такие изменения всегда можно заметить во время волнений в обществе или в преддверии праздников. По его слова, особенно острой проблема становится накануне Нового года, когда гражданам приходят массовые рассылки, а также поступает множество звонков от злоумышленников.

«Любой значимый инфоповод или какое-либо массовое событие активизирует мошенников. В первую очередь, их деятельность провоцируют инфоповоды, создаваемые СМИ, информационные потоки в интернете, вызывающие большой интерес и отклик общества», - рассказал эксперт в беседе с Lenta.ru.

Лифшиц уточнил, что в таких случаях злоумышленники зачатую предлагают гражданам купить по скидке или даже бесплатно получить билеты на праздничные мероприятия, а также детские утренники, но в итоге выводят их на фишинговые сайты.

Ранее аналитик исследовательской группы Positive Technologies Фёдор Чунижеков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что мошенники активизируются в период распродаж.

Руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по безопасности Владимир Ульянов рассказал, на какие уловки могут пойти телефонные мошенники. Как писал RT, в большинстве случаев, звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, однако эксперт отметил, что из ведомства звонят крайне редко.