Минцифры РФ предложило ввести штрафы за утечку персональных данных в 3% от оборота компании Фото: REUTERS

Министерство цифрового развития России предлагает ввести штрафы за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота компании, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Там достаточно серьезные штрафы – вплоть до 3% предусмотрено в случае, если компания не обеспечивает сохранность данных», – сказал он на заседании фракции КПРФ в Государственной думе.

В настоящее время законопроект обсуждается с представителями IT-отрасли. Шадаев отметил, что сегодня проблема утечки данных достаточно серьезная, поэтому компании следует штрафовать.

Тем не менее Минцифры считает правильным учитывать и смягчающие обстоятельства для компаний, подчеркнул министр. Среди них он назвал добровольную аттестацию и сертификацию всей инфраструктуры компании в соответствии с усиленным требованием безопасности и компенсацию ущерб гражданам, чьи данные утекли. По мнению Шадаева, штрафы в 3% от оборота заставят компании инвестировать безопасность гораздо большие средства.

Напомним, ранее в России предложили ввести большие оборотные штрафы за утечку персональных данных.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин призвал подумать об ужесточении ответственности за утечку персональных данных.