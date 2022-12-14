ФРС США повысила ставку на 50 базисных пунктов до до 4,25-4,50%

ФРС рассчитывает вернуть инфляцию на уровень в 2% за счет изменения диапазона ставки Фото: REUTERS

Федеральной резервной системы (ФРС) США повысила ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,50%. Информация об этом размещена на сайте регулятора. Основной причиной повышения ставки стал конфликт России в Украине, который, по версии ведомства, серьезно повлиял на инфляцию и вызвал необходимость вмешаться.

"В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25%–4,5%. Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет целесообразным для достижения такой позиции денежно-кредитной политики, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%", - говорится в сообщении.

Регулятор рассчитывает вернуть инфляцию на уровень в 2% за счет изменения диапазона ставки.

Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ценных бумаг агентств, обеспеченных ипотекой, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае 2022 года.

При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив.

В оценках ФРС будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.