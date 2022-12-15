Школьники в Токио смогут отправлять в классы свои аватары

В школах Токио тестируют обучающую метавселенную с виртуальными аватарами Фото: REUTERS

Метавселенную для детей начали тестировать в школах Токио, планируя в скором времени внедрить данное новшество на всей территории Японии.

Согласно задумке, школьники таким образом получат возможность отправлять в учебные классы собственные аватары, а не присутствовать лично на уроках. Как уточняется, все это поможет сделать специальная разработка под названием метавселенная для детей школьного возраста. На данный момент ее начали тестировать только в Токио, планируя перевести во все регионах Японии.

Сообщается, что аватары смогут не только посещать уроки, но и общаться с учителями, а также своими сверстниками, получая также необходимую помощь. Виртуально образование предусмотрено для трех категорий детей, куда входят те, кто отказывается или не в состоянии посещать школу, недавно прибывшие в Японию и еще плохо знающие язык, а также желающие, но это уже при полном внедрении системы.