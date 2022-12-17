Правительство России дополнительно выделит 6 млрд рублей на поддержку системы организации воздушного движения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство дополнительно выделит 6 млрд рублей из резервного фонда для того, чтобы поддержать системы организации воздушного движения в условиях внешних ограничительных мер. Данное распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в субботу, 17 декабря, заявили на сайте кабмина.

«Деньги поступят в Государственную корпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полетов гражданской авиации в России», - утояняется в сообщении правительства.

Как отмечается на сайте кабмина, в сентябре этого года на поддержку системы организации воздушного движения из резервного фонда правительства выделили 15 млрд рублей, а с учетом нового распоряжения общий объем дополнительного финансирования, которое направлено на данные нужды в текущем году, составит 21 млрд рублей. Уточняется, что данные средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание по меньшей мере 1 млн полетов.