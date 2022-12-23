Нижний Новгород стал «Молодежной столицей России»

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Нижний Новгород обошел других финалистов конкурса - Калининград, Мурманск, Тулу, Красноярск, Владивосток, Новый Уренгой и завоевал статус «Молодёжная столица России». А нижегородский молодежный центр «Высота» опередил организации из Москвы, Белгородской области, Приморского и Красноярского краёв и стал лидером номинации «Место молодых».

Итоги конкурса были оглашены сегодня на торжественной церемонии в Москве.

«Очень важно, что статус Молодежной столицы России удалось получить в ходе голосования. Нижний активно поддерживали не только нижегородцы, но и жители других регионов Приволжского федерального округа. Спасибо всем за поддержку! «Город, в котором чувствуешь жизнь» - слоган нашей заявки, который, уверен, разделяют десятки тысяч тех, кто проголосовал за нас! Приглашаем и ждем всех в Нижнем в 2023 году!» - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин итоги всероссийского конкурса.

Глава региона добавил, что в последнее время область активно участвует во всех конкурсах и проектах, связанных с молодежью, и добивается серьезных успехов. Все это было бы невозможно без активных и инициативных молодых людей.

«Поздравляю с победой и центр «Высота»!» - подчеркнул Глеб Никитин.

В финале премии «Время молодых» Нижегородскую область представляли заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова и министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров.

Министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров отметил, что для Нижнего Новгорода победа в конкурсе – отличный шанс стать центром притяжения молодежных проектов и молодежи со всей страны, что сделает жизнь города более насыщенной и яркой.

Статус «Молодёжной столицы» дает Нижнему Новгороду возможность реализации в наступающем году проектов, которые входят в экосистему Росмолодёжи. Среди них грантовый конкурс, методическая и экспертная поддержка и авторская медиастратегия для продвижения города.

«Молодежь – это будущее нашей страны. Нижний Новгород – столица будущего, город открытий и побед! Нижегородская ярмарка, стадион «Нижний Новгород», молодежный центр «Высота», парк «Швейцария», Стрелка – столько замечательных современных пространств создано в Нижнем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, а дети росли счастливо и развивались. Победа в конкурсе Росмолодежи означает, что в будущем году в нашем городе будут реализованы новые интересные проекты. Поздравляю нижегородцев с победой!» – сказала министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

На Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» ее наградили почётным знаком Федерального агентства по делам молодёжи за заслуги в сфере государственной молодёжной политики.

Молодежный центр «Высота» в этом году провел свыше 1 600 мероприятий. В них были задействованы более 120 тысяч человек. На базе молодёжного центра различные общественные и спортивные мероприятия проводят два десятка молодёжных организаций.

НАША СПРАВКА

Премия «Время молодых» – главное событие в сфере молодёжной политики. Награды вручаются ежегодно в номинациях «Наставник молодых», «Место молодых», «Событие года», «Время профессионалов», «Время возможностей», «Голос молодых», «Время молодых», «Друг молодых», «Время героев», «Контент для молодых». Номинация «Молодёжная столица России» была учреждена в 2022 году. Нижний Новгород стал первым городом, удостоенным этого статуса.