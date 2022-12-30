В Минобороны Белоруссии выдвинули две версии причин падения ракеты ВСУ на территории республики

В Минобороны Белоруссии допускают, что инцидент с падением украинских ракет был неумышленным Фото: REUTERS

Минобороны Белоруссии выдвинули две версии с падением ракет на территории республики, согласно которым это может быть как непредвиденный инцидент, так и провокация со стороны ВСУ. Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск полковника Кирилла Казанцева.

"По данному инциденту остаются вопросы. Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины", - сказал он в комментарии, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, системы ПВО отреагировали на приближение снаряда своевременно и ликвидировали его. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был немедленно оповещен об инциденте.

Вместе с тем власти Белоруссии сообщили о намерении повысить финансирование войск Союзного государства. В соответствующем документе сказано о том, что увеличатся взносы в бюджет Союзного государства на 8,1 миллиона рублей, а параллельно с этим уменьшится финансирование внешнего долга.