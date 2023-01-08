Крымский мост временно закроют для автомобилей 10 января 2023 Фото: Telegram-канала главы Крыма Сергея Аксенова

Автомобильная часть Крымского моста будет временно закрыта во вторник, 10 января, в связи с ремонтными работами, сообщает Министерство транспорта России.

«10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Напомним, в начале декабря 2022 автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после взрыва, произошедшего 8 октября. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ранее, что автомобили с грузом планируют начать пропускать на Крымский мост к марту 2023 года.