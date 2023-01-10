В РФ начали производить снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО

Cнайперскую винтовку «Счётчик» под патрон НАТО начали производить для ВС РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новую снайперскую винтовку начали производить для армии России. Предполагается, что она будет полностью заточена под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр.

В настоящее время начато изготовление первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок "Счетчик", передает информагентство РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник. По данным журналистов агентства, в обозримом будущем это оружие передадут различным подразделениям армии РФ и Росгвардии.

Будет ли новая снайперская винтовка применяться бойцами Вооруженных сил России в ходе выполнения боевых задач в рамках военной спецоперации РФ на Украине, пока не уточняется.

Ранее российский президент Владимир Путин публично потребовал обеспечить участников СВО на Украине всем необходимым. Как отмечал Путин, на сегодняшний день важнейшая задача российских оборонных предприятий – обеспечить подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме, надлежащего качества и в короткий срок.

Глава государства также подчеркнул, что все современные разработки, которые выпускаются на оборонных предприятиях страны, должны сразу же попадать в действующую армию, а впоследствии - дорабатываться с учетом полученной от российских военных обратной связи.

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