В Госдуму России внесли проект о ежегодном информировании об остатке маткапитала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы России по вопросам семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, которым предусматривается ежегодно информировать владельцев сертификата на маткапитал о размере остатка материнского капитала.

"Предлагается вернуться к ранее действовавшей форме взаимоотношений органа, администрирующего материнский (семейный) капитал… и гражданина - к ежегодному информированию", - уточняется в тексте пояснительной записки к проекту.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о праве использовать материнский капитал на образование от ИП. Стало разрешено направлять средства на оплату услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензиеи на образовательную деятельность.

Также ранее Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала. На материнский капитал смогут претендовать мужчины, воспитывающие детей после смерти матери.