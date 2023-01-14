Минтруд проиндексируют более 40 выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года

В РФ будет проиндексировано несколько десятков социальных пособий и выплат, отмечают власти страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

«Планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат», — приводятся слова Котякова на официальном сайте Минтруда РФ.

Таким образом, по словам высокопоставленного российского федерального чиновника, уже в феврале нынешнего года увеличится сумма материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка. Также стоит обратить внимание и на предстоящее скорое увеличение в РФ размера выплаты по материнскому капиталу за первого ребенка.

Ранее сообщалось, что с 1 января текущего года в России официально начала работу новая структура, которая должна стать единым оператором по назначению и выплате гражданам всех пенсионных средств и социальных пособий. Речь идет о Соцфонде РФ, который был образован в результате двух самостоятельных структур - Фонда социального страхования (ФСС) и Пенсионного фонда России (ПФР). Предполагается, что сам порядок назначения пенсий и социальных выплат в стране существенно упростится, а гражданам будет проще получать положенные им деньги. Эксперты называют это событие одним из наиболее важных изменений в РФ, официально начавших действовать с начала 2023 года.