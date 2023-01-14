Греция планирует поставлять газ на Украину вместо России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на пресс-конференции, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину.

Он отметил, что город-порт Александруполис может стать крупным энергетическим хабом.

«Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины?» - сказал Мицотакис.

По словам чиновника, в какой-то момент военный конфликт закончится и Украине потребуются поставки природного газа.

Мицотакис добавил, что трудно представить, что она будет его получать из России, но кто-то должен его поставлять.

Ранее Мицотакис заявлял, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция должна подготовиться к «наихудшему сценарию» полного прекращения поставок российского природного газа.

Он отмечал, что необходимо, чтобы Греция была подготовлена к сценарию окончательного прекращения поставок газа из России.

Премьер добавил, что ключевую роль также играют новые инвестиции, плавучие установки по регенерации сжиженного природного газа, такие как планируемая в Александруполисе.

19 апреля 2022 года агентство Reuters сообщало, что в Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в связи с исполнением антироссийских санкций Европейского союза. Танкер задержали в бухте Каристос около острова Эвбея.

Как уточнялось, решение о задержании танкера было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности из-за исполнения санкционных ограничений, объявленных ЕС и НАТО против судов, представляющих интересы России.