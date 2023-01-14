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НовостиВ мире14 января 2023 10:03

Греция планирует поставлять газ на Украину вместо России

Премьер Мицотакис заявил, что Греция поможет Европе стать независимой от российского газа
Сергей ГАПЧУК
Греция планирует поставлять газ на Украину вместо России

Греция планирует поставлять газ на Украину вместо России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на пресс-конференции, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину.

Он отметил, что город-порт Александруполис может стать крупным энергетическим хабом.

«Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины?» - сказал Мицотакис.

По словам чиновника, в какой-то момент военный конфликт закончится и Украине потребуются поставки природного газа.

Мицотакис добавил, что трудно представить, что она будет его получать из России, но кто-то должен его поставлять.

Ранее Мицотакис заявлял, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция должна подготовиться к «наихудшему сценарию» полного прекращения поставок российского природного газа.

Он отмечал, что необходимо, чтобы Греция была подготовлена к сценарию окончательного прекращения поставок газа из России.

Премьер добавил, что ключевую роль также играют новые инвестиции, плавучие установки по регенерации сжиженного природного газа, такие как планируемая в Александруполисе.

19 апреля 2022 года агентство Reuters сообщало, что в Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в связи с исполнением антироссийских санкций Европейского союза. Танкер задержали в бухте Каристос около острова Эвбея.

Как уточнялось, решение о задержании танкера было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности из-за исполнения санкционных ограничений, объявленных ЕС и НАТО против судов, представляющих интересы России.