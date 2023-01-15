Белоруссия хочет договориться с Россией о рефинансировании долга Фото: Архив "КП"

Власти Белоруссии намерены договориться с Россией о рефинансировании внешнего государственного долга, заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

«Момент, с которым надо определяться в этом году, – это рефинансирование наших долгов, взаимоотношения с нашими долговыми партнерами. Традиционно у нас более 70% – это коллеги из РФ», – сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как объяснил глава белорусского Минфина, из-за санкционных ограничений выйти на европейский рынок и осуществлять заимствования у Минска не получится. Это обстоятельство особо пугает Минск, добавил он.

Напомним, по итогам 2021 года Белоруссия стала крупнейшим должником России среди почти четырех десятков других государств. Во Всемирном банке проинформировали, что задолженность Минска перед Москвой за 2021 год составляла 8,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 1,9%. Для сравнения задолженность Бангладеша составила 4,4 миллиарда долларов, но также она выросла за год почти на треть. Долг Индии перед Россией в прошлом году достиг 3,3 миллиарда, что почти на 12% больше, чем годом ранее.