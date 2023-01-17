Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса из России

Владимир Путин Фото: REUTERS

России следует отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок, этот процесс нужно максимально ускорить, заявил президент РФ Владимир Путин сегодня, 17 января.

… Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы… придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубления переработки сырья и материалов именно в нашей стране… ", - сказал глава государства.

Также Владимир Путин заявил о росте добычи нефти в России на 2%. Это произошло, несмотря на санкции, отметил президент РФ.

Ранее в правительстве Приморского края заявили, что Госдума России одобрила проект упрощения процедуры экспорта необработанной древесины из круглого леса. Таким образом власти поддержали местных лесопромышленников.