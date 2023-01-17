В Липецкой области открыли детский сад в райцентре Доброе

Игорь Артамонов отметил, что за несколько лет на селе удалось создать целый микрорайон с развитой инфраструктурой, социальными учреждениями и комфортным жильем. Фото пресс-служба Правительства Липецкой области

17 января в райцентре Доброе Липецкой области открыли новый детский сад «Знайка», рассчитанный на сто малышей. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 99 детей, построено по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Проект детсада нестандартный, таких в России всего два. Здесь будут готовить детей к тому, чтобы переход из садика в школу прошел с минимальной адаптацией. Для этого педагоги планируют применять так называемые STEM-технологии, которые предполагают всесторонне изучение окружающего мира с помощью различных развивающих наборов. В садике есть интерактивные панели, мультстудия, модули для экспериментов, конструкторы, макеты Солнечной системы, симуляторы звуков природы и многое другое. В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«С точки зрения качества прекрасный объект, – отметила Оксана Лут, добавив, что Липецкая область - активный участник госпрограммы. - На примере Липецкой области мы видим грамотный подход к реализации госпрограммы. Села развиваются комплексно. Продолжим поддерживать строительство нужных людям соцобъектов, дорог, чтобы у сельских жителей было все необходимое и не хотелось никуда уезжать».

Детский сад расположен в микрорайоне «Молодёжный» - это активно развивающаяся территорией села Доброе. Здесь уже построены и работают физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн. В настоящее время возводят социальное жилье, поликлинику. В планах на 2023 год – обустройство пешеходной зоны и парка с зонами для отдыха и занятий спортом. Здесь же по программе «Комплексное развитие сельских территорий» построили дома для врачей. Сегодня медики получили ключи от нового жилья. Квартиры с отделкой предоставлены им по договору соцнайма.

«За небольшой период времени мы создали здесь микрорайон «под ключ» с развитой инфраструктурой, социальными учреждениями, комфортным жильем. Уверен, что с таким подходом мы успешно решим все задачи, которые перед нами ставит население», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Добавим, что на строительство жилья, предоставляемого по договору найма, в 2022 году в Липецкой области было перечислено 36 млн рублей. Деньги были направлены на строительство 12 домов для работников АПК и соцсферы в Добровском, Добринском и Чаплыгинском районах.