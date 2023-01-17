ДОМ.РФ и детский омбудсмен разработают новые меры поддержки семей с детьми

Фото: ДОМ.РФ

О развитии мер господдержки по вопросам жилья для семей с детьми и детей-сирот договорились глава ДОМ.РФ Виталий Мутко и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

В частности, планируется проводить больше бесплатных консультаций для семей о способах улучшения жилищных условий. Этим займется Консультационный центр ДОМ.РФ. Стороны также договорились проработать механизм поддержки должников по ипотеке — многодетных заемщиков, которым в силу жизненных обстоятельств тяжело своевременно вносить кредитные платежи.

— Поддержка семей – один из важнейших элементов государственной политики в жилищной сфере, проводником которой является ДОМ.РФ. Мы активно работаем по этому социальному направлению, являясь операторами «Семейной ипотеки» и программы выплат на погашение ипотечных кредитов. В ближайших планах – усилить информирование людей по этим вопросам через платформу спроси.дом.рф. Одновременно готовим ряд предложений вместе с профильными министерствами, Госдумой и Центральным банком, – отметил Виталий Мутко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас ДОМ.РФ создает на базе Единой информационной системы жилищного строительства (портал наш.дом.рф) реестр граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В эту категорию попадают выпускники детдомов и интернатов, оставшиеся без попечения родителей дети. Новый ресурс позволит оперативнее помогать таким людям. Пока его запустят в шести пилотных регионах.

“Договорились принять участие в разработке ДОМ.РФ совместно с Минстроем России системы учета специализированного жилищного фонда и с ее использованием на регулярной основе проводить совместный мониторинг жилья. Мы должны понимать, сколько детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в жилье, а также уровень используемости и качества жилья, которое уже предоставлено», - подчеркнула детский омбудсмен.