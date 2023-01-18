ДОМ.РФ: предложение на рынке аренды жилья в России начинает сокращаться

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Рынок аренды жилья постепенно возвращается к сезонной динамике. К такому выводу пришли аналитики подразделения ДОМ.РФ «Арендное жилье» на основании оценки объема спроса и предложения на рынке и собственных аналитических срезов.

Так, в декабре количество объявлений по сдаче квартир в аренду в стране сократилось до 96 тыс. (-10% за месяц) после двух месяцев роста (+29% в октябре и +6% в ноябре). Количество новых объявлений об аренде снизилось на 18% до 55 тыс. в декабре после -6% в ноябре и практически вернулось к уровню сентября (54 тыс.). Таким образом, резкий рост количества объявлений (+28,6 тыс. за октябрь-ноябрь) оказал меньшее влияние на рынок аренды жилья и был менее продолжительным, чем во II и III кварталах 2022 года (+51,6 тыс. за март-май).

В результате двух «волн» роста объявлений за год предложение по аренде в России увеличилось на 57% — преимущественно за счет рынков Москвы и Санкт-Петербурга: количество объявлений в cтолице на конец декабря достигло 30,9 тыс. (+195% год к году), а в Санкт-Петербурге – 11,6 тыс. (+177%), несмотря на снижение в декабре на 16% и 11% месяц к месяцу соответственно — в нестоличных городах рынок аренды вернулся к докризисному уровню в августе и несильно изменился в период второй «волны» роста предложения. Стоимость аренды квартир в декабре стабилизировалась (в крупнейших городах средний уровень менялся в пределах 1%) после трех месяцев снижения.

«Темпы роста объема предложения и уровня ставок на региональном рынке арендного жилья в течение 2022 года были сдержанными. Традиционно в регионах объём инвестиционных сделок в недвижимость существенно ниже, чем в городах-миллионниках, а конъюнктура предложения играет существенную роль, — пояснила директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич. - Фактическая заполняемость региональных арендных проектов ДОМ.РФ это подтверждает. Для арендного дома «Современник» в Воронеже она составляла в среднем 98% в течение 2022 года, а заполнение недавно открытого арендного дома «Южные кварталы» в Екатеринбурге идет с опережающими темпами».

Напомним, ДОМ.РФ развивает сразу несколько видов аренды: коммерческая, корпоративная, льготная для отдельных категорий граждан и студенческая. В настоящее время в портфеле Института развития — 16 проектов в семи регионах России. Профинансировано строительство почти 10 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 500 тыс. кв. м с современной отделкой, мебелью и техникой в жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.