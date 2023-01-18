Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма, посвященного Нюрнбергскому процессу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 18 января, в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда провел встречу с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, вместе с которыми глава государства посмотрел трейлер нового фильма «Нюрнберг», рассказывающем о судебном процессе над нацистами.

«Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил», - заявил российский президент.

Фильм «Нюрнберг» рассказывает о суде нацистами, который позже будет назван Процессом века. Режиссером-постановщиком стал двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев, который ранее снял такие картины как «Экипаж» и «Легенда №17». В съемках его нового фильма приняли участие Евгений Миронов, Сергей Безруков, Любовь Аксёнова, а также другие знаменитые актеры.