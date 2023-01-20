В Германии закрыли "дочку" оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая компания Gas for Europe, которая была «дочкой» оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, была закрыта к 1 января 2023 года. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил информационный портал t-online со ссылкой на свои источники.

Gas for Europe была создана 26 января прошлого года во время процесса сертификации газопровода, которая так и не была завершена. Напомним, Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой, которая расположена в Швейцарии, была обязана учредить дочернее предприятие, а позже передать ему основной капитал немецкого сегмента.

«Дочка» оператора должна была стать независимым оператором участка трубопровода в Германии в соответствии с законом ФРГ. Как писал сайт KP.RU, сертификация газопровода «Северный поток-2» была остановлена в конце февраля прошлого года после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).