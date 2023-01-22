Боррель заявил, что ЕС избавился от энергетической зависимости от России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что сообществу удалось полностью преодолеть энергетическую зависимость от России.

- Мы за несколько месяцев устранили энергозависимость от российской стороны, которую создавали годами, - рассказал политик в интервью газете Diаrio.

Он также добавил, что ЕС пришлось пройти через крайне напряженную фазу роста цен, но сейчас вернулись к прежним значениям.

При этом Боррель акцентировал внимание на том, что напряженность на энергетическом рынке больше нельзя связывать с событиями на Украине.

- Это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения цен на газ и электроэнергию, - считает он.

Ранее Боррель обратился ко всем европейским жителям с просьбой снизить потребление энергии на индивидуальном уровне для снижения общей зависимости от газа из России. Глава дипломатии ЕС отметил, что после 2014 года зависимость союза от газа из РФ "только увеличивалась".