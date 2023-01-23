Еврокомиссию попросили предоставить данные о расследовании взрывов на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить данные о ходе расследования взрывов, которые произошли на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Обращение опубликовал RT.

«Я хотела бы, чтобы Еврокомиссия проинформировала, насколько продвинулись расследования, о которых ей известно, в особенности проводимые государствами-членами и (или) третьими странами и сторонними организациями», - отметила парламентарий.

Перейра напоминает, что больше трех месяцев с момента аварии, заявляя, что Еврокомиссия затянула с выяснением причин инцидента на трубопроводах и не спешит установить виновных.

«Нам до сих пор остается только гадать, кто виноват, и до сих пор не сделано объективных выводов», - отмечает она, указывая также на то, что Дания и Норвегия подтвердили факт диверсии, однако их мнение не учитывается.

Как писал ФАН, эксперт в сфере энергетики Александр Фролов заявил, что ситуация с расследованием диверсий с «Северными потоками» складывается странным образом. По его словам, Европа боится расследовать этот инцидент.

Кроме того, стало известно, что возможность прокачки газа по уцелевшей нитке «Северного потока - 2» оценят после экспертизы. Как сообщал телеканал «360», вице-премьер Александр Новак заявил, что выводов экспертизы о целостности «Северных потоков» пока нет.