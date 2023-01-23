Власти Кузбасса введут налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны

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Правительство Кузбасса одобрило законопроект, предусматривающий введение налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны. Меры поддержки для инвесторов включают снижение ставки по налогу на прибыль в течение 20 лет, а также освобождение резидентов на 10 лет от уплаты транспортного налога на грузовой транспорт, спецтехнику и автобусы. Документ будет вынесен на рассмотрение депутатов парламента региона 25 января.

«В ноябре 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс». Теперь мы проводим последовательную работу по привлечению в ОЭЗ новых резидентов. Прежде всего, для них могут быть привлекательны новые налоговые льготы», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В 2023 году планируется рассмотреть не менее шести заявок от потенциальных резидентов ОЭЗ. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит 93 млрд рублей, к 2030 году на предприятиях будет создано не менее 1200 рабочих мест.