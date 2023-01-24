Состояние Илона Маска выросло на 11 млрд долларов за два дня дачи показаний в суде

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск разбогател почти на 11 млрд долларов всего за два дня, в которые он выступал в суде по иску о нарушении законодательства о ценных бумагах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Журналисты уточнили, что состояние владельца сети микроблогов Twitter резко выросло в дни дачи им показаний на судебном процессе, то есть 20 и 23 января 2023 года. Теперь состояние Илона Маска оценивается в 145,2 млрд долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, один из акционеров компании Twitter Марк Бейн Раселла подал в суд иск против Илона Маска.

Истец считает, что Маск в установленные законом сроки (10 дней) не проинформировал комиссию по ценным бумагам и биржам США о покупке более 5% акций компании, что позволило ему совершать сделки по более низкой цене.

Согласно сведениям истца, порог в 5% был превышен 14 марта, следовательно, данные в комиссию нужно было предоставить до 24 марта.

Раселла утверждает, что из-за этого инвесторы, которые продали свои акции Twitter между 24 марта и 4 апреля "упустили произошедшее в результате повышение цены акций, так как рынок отреагировал на покупку Маска, и понесли ущерб".