Студенты назвали самые значимые для истории России личности Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российские студенты назвали Петра I, Владимира Путина и Екатерину II личностями, оказавшими значимое влияние на историю России. Такие результаты показало исследование Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом сообщает RT.

Лидером опроса стал Петр Первый, которого назвали 72% опрошенных студентов. Вторым стал Владимир Путин, имя которого назвали 54% респондентов, а тройку замыкает Екатерина II (47%).

Кроме того, студенты упомянули имена Иосифа Сталина и Ивана Грозного.

Самым трудным периодом российской истории большинства респондентов (более 47%) назвали время Великой Отечественной войны. Тяжелым временем также многие опрошенные назвали время сталинских репрессий, период Гражданской войны, а также Смутное время.

Всего в опросе принимали участие более 1,3 тысячи студентов.

Ранее опрос показал, о чем чаще всего мечтают российские мужчины. Как писал «Пятый канал», чаще всего их мечты связаны с новым жильем и хорошим образованием для детей.