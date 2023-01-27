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НовостиОбщество27 января 2023 12:28

ВООП открывает Национальный центр управления экологическим развитием

Организация появится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в течение месяца
Ирина ИЛЬИНА
Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы. Фото: пресс-служба РАНХиГС

Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы. Фото: пресс-служба РАНХиГС

Необходимость в создании такого центра назрела уже давно. Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов отметил на круглом столе в РАНХиГС ко Дню российской науки, что там будут заниматься не только важнейшими вопросами мировой экономики, но и подготавливать кадры «для усиления суверенитета и безопасности России».

- В текущей, постоянно меняющейся геополитической ситуации нужно уделять особое внимание формированию и образованию кадров, развитию науки, - отметил Вячеслав Фетисов. - Мировая экономика переходит к «зеленому» стандарту, стремительными темпами развиваются инновационные технологии, ключевыми стали вопросы социального и общественного развития, экологии, изменения климата, сохранения биоразнообразия и водных ресурсов.

Основные задачи Национального центра управления экологическим развитием:

- «зеленая» экономика,

- технологическое развитие,

- энергетическая трансформация,

- экология,

- устойчивое финансирование.

Организаторы подчеркивают, что в нем также можно будет получить дополнительное профессиональное образование для руководства регионов и крупного бизнеса.

Руководителем станет профессор РАНХиГС Максим Сафонов.