ВООП открывает Национальный центр управления экологическим развитием

Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы. Фото: пресс-служба РАНХиГС

Необходимость в создании такого центра назрела уже давно. Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов отметил на круглом столе в РАНХиГС ко Дню российской науки, что там будут заниматься не только важнейшими вопросами мировой экономики, но и подготавливать кадры «для усиления суверенитета и безопасности России».

- В текущей, постоянно меняющейся геополитической ситуации нужно уделять особое внимание формированию и образованию кадров, развитию науки, - отметил Вячеслав Фетисов. - Мировая экономика переходит к «зеленому» стандарту, стремительными темпами развиваются инновационные технологии, ключевыми стали вопросы социального и общественного развития, экологии, изменения климата, сохранения биоразнообразия и водных ресурсов.

Основные задачи Национального центра управления экологическим развитием:

- «зеленая» экономика,

- технологическое развитие,

- энергетическая трансформация,

- экология,

- устойчивое финансирование.

Организаторы подчеркивают, что в нем также можно будет получить дополнительное профессиональное образование для руководства регионов и крупного бизнеса.

Руководителем станет профессор РАНХиГС Максим Сафонов.