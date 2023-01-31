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НовостиПолитика31 января 2023 20:52

Депутат Чепа назвал провокацией призыв Литвы переступать "красные линии" по поставкам вооружения Украине

Он также выразил мнение, что российской стороне необходимо принимать самые жесткие меры экономического характера в отношении Литвы
София ГОНЧАРОВА
Депутат Чепа назвал провокацией призыв Литвы переступать "красные линии" по поставкам вооружения Украине

Депутат Чепа назвал провокацией призыв Литвы переступать "красные линии" по поставкам вооружения Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что призыв со стороны Литвы о необходимости западных стран "переступить красные линии" в вопросе поставок вооружения Украине ни что иное, как очередная провокация.

- Дело в том, что они ничего сами сделать не могут, и поэтому пытаются - организовывать всевозможные провокации. Мы понимаем, кто какие занимает позиции в этом конфликте, ... будем реагировать, - объяснил политик в беседе с изданием Lenta.ru.

Он также выразил мнение, что российской стороне необходимо принимать самые жесткие меры экономического характера в отношении Литвы.

Ранее RT писал, что литовский президент Гитанас Науседа выступал с заявлением, что Западу пора "пересечь красные линии" в противостоянии России и начать вооружать Украину как боевой авиацией, так и ракетами большой дальности. Он добавил, что конфликт на Украине находится "в решающей фазе".