Депутат Чепа назвал провокацией призыв Литвы переступать "красные линии" по поставкам вооружения Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что призыв со стороны Литвы о необходимости западных стран "переступить красные линии" в вопросе поставок вооружения Украине ни что иное, как очередная провокация.

- Дело в том, что они ничего сами сделать не могут, и поэтому пытаются - организовывать всевозможные провокации. Мы понимаем, кто какие занимает позиции в этом конфликте, ... будем реагировать, - объяснил политик в беседе с изданием Lenta.ru.

Он также выразил мнение, что российской стороне необходимо принимать самые жесткие меры экономического характера в отношении Литвы.

Ранее RT писал, что литовский президент Гитанас Науседа выступал с заявлением, что Западу пора "пересечь красные линии" в противостоянии России и начать вооружать Украину как боевой авиацией, так и ракетами большой дальности. Он добавил, что конфликт на Украине находится "в решающей фазе".