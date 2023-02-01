Советник Шойгу Ильницкий: Запад попытался в 2022 году провести против РФ ментальный блицкриг

В Минобороны РФ проанализировали, как Запад отвечал на российскую спецоперацию на Украине Фото: Минобороны РФ

Советник главы министерства обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий публично рассказал о попытке Запада провести блицкриг ментальной войны против РФ в 2022 году. По его словам, подобные действия Запада стали его реакций на проведение Москвой специальной военной операции на территории Украины.

Своим анализом ситуации советник Шойгу Ильницкий поделился в большой статье, вышедшей на страницах журнала «Арсенал Отечества».

Ильницкий пояснил, что ментальный блицкриг попытка сломить волю врага, воздействуя на его политически элиты и СМИ, чтобы при их помощи уничтожить государственные институты и силовые структуры. На проведение ментального блицкрига, по словам советника министра обороны РФ, может уйти порядка одного-двух лет. В том числе, в рамках активных мероприятий по проведению подобного ментального блицкрига может активно задействоваться "пятая колонна".

При этом, как пояснил Ильницкий, на данный момент можно говорить о том, что действия Запада по проведению ментального блицкрига против РФ остались безуспешными и закончились пшиком. При этом о полном провале планов недружественных РФ стран можно будет сказать только в 2024 году (если быть более точным, то, к середине следующего года).

Военная спецоперация РФ на Украине была начата по решению российского президента Владимира Путина 24 февраля минувшего года. Основными целями СВО, по словам Путина, являются полная демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения народных республик Донбасса от многолетнего геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и неонацистских украинских формирований.