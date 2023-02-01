Актриса Татьяна Лютаева раскрыла секрет дружбы с бывшими мужьями: "Я рожала детей ото всех этих мужчин"

Татьяна Лютаева раскрыла секрет дружбы с бывшими мужьями: "Я рожала детей ото всех этих мужчин" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Татьяна Лютаева не частый гость на светских мероприятиях. Но если появляется, то старается не отвечать на вопросы журналистов. Глядя на нее не веришь, что цифры в паспорте – это реальность. Звезде «гардемарин» 57 лет.

На вопросы о своей форме неизменно отвечает: «Еще Майя Плисецкая говорила: жрать надо меньше».

Этого правила она придерживается строго: занимается спортом, проходит не меньше 10 тысяч шагов в день, высыпается и любит своих близких. Вот он секрет отличного внешнего вида в любом возрасте.

Про косметолога, конечно же, она тоже не забывает: делает уколы, массажи, маски.

А вот бабушкой называет себя «сумасшедшей», пишет сайт mk.ru. У нее трое внуков, с которыми она часто проводит время и старается их баловать.

Актриса трижды была замужем. Последний гражданский брак с оператором Дмитрием Мишиным она Лютаева разорвала не так давно. Причиной стало то, что мужчина так и не сделал ей официальное предложение, а от ожидания она устала.

Несмотря на это, со своими бывшими она ухитряется поддерживать хорошие отношения.

- Ну если я рожала детей ото всех этих мужчин, как же я могу с ними не дружить? - подытожила актриса.