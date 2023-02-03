Зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В зону ответственности Южного военного округа (ЮВО) были включены новые российские регионы: Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области. Об этом сказано в обновленной карте военных округов на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

«В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», - приводит ТАСС пояснение, которое привели в пресс - службе Южного военного округа.

Военным округом является территориальное общевойсковое объединение соединений, военно - учебных заведений, частей, а также других различных местных военных учреждений.

Напомним, 30 сентября прошлого года, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к Российской Федерации.