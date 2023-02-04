Байден ответил на вопрос, что будет с китайским шаром-разведчиком

Джо Байден сделал важное заявление по ситуации с летящим над США разведывательным шаром КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден пообещал, что "позаботиться" о разрешении ситуации с летящим над Соединенными Штатами китайским разведывательным шаром.

"Мы позаботимся об этом", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы местных журналистов (его беседа с представителями СМИ транслировалась в эфире телеканала Fox News).

При этом конкретно говорить о том, как Соединенные Штаты "разберутся" с китайским разведывательным шаром, Байден не стал, ограничившись общими фразами.

Между тем, по данным американского канала ABC, США уже закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации со "шпионским шаром". Источники журналистов в Пентагоне не исключают, что власти Соединенных Штатов все же могут попытаться сбить шар, летящий на территорией страны.

Ранее стало известно о том, что США с конца января 2023 года активно отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса». Его заметили над городом Биллингс (штат Монтана, где расположены американские МБР). Он также пролетел над Алеутскими островами и Канадой. Как сообщил представителям средств массовой информации генерал ВВС США Патрик Райдер, сейчас аэростат перемещается над континентальной частью страны и власти уже «приняли меры для защиты от сбора важной информации».

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