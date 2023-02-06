В Центробанке рассказали о новой схеме обмана россиян с QR-кодами в общественных местах

Мошенники выманивают у россиян персональные данные и похищают деньги под предлогом консультации по социальным выплатам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мошенники выманивают у россиян деньги, размещая в людных местах QR-коды. О новой схеме мошенничества предупредил зампред Банка России Герман Зубарев.

«В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата», - рассказал Зубарев в интервью «Известиям».

Мошенники запрашивают у жертвы личные данные якобы для оформления социальной выплаты и похищают деньги с карты.

Объявления с QR-кодами злоумышленники развешивают на стенах домов, на остановках, парковках, в подъездах и в других местах, где их может увидеть большое количество людей.

Сайт KP.RU составил список схем мошенничества, которые недавно появились в Москве, а адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов объяснил, как не попасть на уловки аферистов.

О том, как мошенники пытались похитить деньги пенсионерки, заверив женщину, что с ее счета кто-то перевел деньги на финансирование террористической организации, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Белоруссии мошенники грабят клиентов интим-услуг.