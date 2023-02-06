В Испании открыли реабилитационный центр The Balance для лечения криптозависимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Испании открыли роскошный реабилитационный центр The Balance, где будут лечить криптозависимость.

Программа терапии, которая похожа на программу по борьбе с игроманией, пищевыми расстройствами, а также алкогольной и другими зависимостями, будет проходить на уютной вилле, расположенной на берегу моря с собственными конюшней и бассейном.

«Это биопсихосоциальное расстройство поведения. Поэтому для его лечения мы используем комплексный подход. Он включает в себя медикаментозную терапию, индивидуальные и групповые занятия с психологом, йогу и оздоровительные процедуры», - заявляют представители центра.

Неделя пребывания на этой вилле обойдется от 25 000 до 75 000 евро в зависимости от программы. Специалисты заявляют, что для успешного результата нужно будет отказаться от трейдинга по меньшей мере на четыре недели. По словам экспертов, за этот срок организм борется с синдромом отмены, после чего нужно контролировать уровень тревожности.

Напомним, в 2018 году начали лечить людей от криптозависимости в Шотландии. Курс лечения был разработан впервые.