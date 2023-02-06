Лис Трасс сообщила, что больше не собирается претендовать на пост премьера Великобритании

Лиз Трасс больше не хочет быть главой британского кабмина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что она больше не планирует возвращаться на пост главы правительства королевства. Тем не менее, она хочет продолжать политическую карьеру и занимать высокие посты в британской системе власти.

На вопрос британского журнала The Spectator о возможном участии в борьбе за пост главы правительства в будущем Трасс ответила отрицательно. "Я не безрассудна, чтобы возвращаться на Даунинг-стрит", - сказала она в интервью, уточнив, что не жалеет о своем премьерском опыте.

Трасс занимала должность премьер-министра Соединенного Королевства с 5 сентября по 25 октября 2022 года.

Ранее о своем возможном возвращении в большую политику заявил другой бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Он полагает, что способен сыграть "существенную роль" в британской политике, однако от более подробных и содержательных комментариев по этому поводу воздержался.

Между тем, по данным влиятельной британской газеты The Times, Джонсон активно следит за работой действующего главы кабинета министров Соединенного Королевства Риши Сунака и ждет момента, когда он совершит какие-либо серьезные ошибки: после этого Джонсон якобы может начать резко критиковать Сунака в прессе и попытаться добиться его отставки с поста премьера (а уже после этого начать новую борьбу за кресло руководителя британского кабмина).