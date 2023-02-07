В Германии выступили против продажи аэропорта российскому инвестору Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная земля Гессен в ФРГ выступила против продажи аэропорта Франкфурт-Хан компании NR Holding, которую связывают с российским инвестором Виктором Харитониным. Об этом пишет издание Der Spiegel.

«Мы просим федеральное правительство, которое сопровождает процесс в соответствии с законом о внешней торговле, изучить все возможные варианты для того, чтобы воспрепятствовать этой продаже», - приводит издание заявление, сказанное в министерстве финансов Гессена.

О приобретении обанкротившегося аэропорта Франкфурт-Хан российским предпринимателем сообщили на прошлой неделе, 4 февраля. Как заявляют журналисты, сумма сделки составляет 20 млн евро.

Аэропорт расположен в Германии примерно в 120 км от Франкфурта-на-Майне и Люксембурга. Он был создан на базе бывшего американского военного аэродрома. Полеты гражданских самолетов начали выполнять около 30 лет назад. Выручка начала падать в 2007 году, а через четыре года владельцы аэропорта объявили о банкротстве.