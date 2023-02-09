Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до трех

В результате взрыва произошло обрушение части жилой многоэтажки Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Количество погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске увеличилось до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По его словам, под завалами могут находиться еще семь человек.

"Под завалами, предварительно, могут быть семь человек", - уточнил собеседник агентства.

На месте происшествия работают спасатели. Они ведут поиски людей, оказавшихся под грудой камней в результате разрушения здания.

Как ранее писал сайт "КП-Новосибирск", взрыв газа в доме №39 на улице Линейной произошел утром в четверг, 9 февраля. Новосибирцы показали эксклюзивные кадры с места происшествия.

Напомним, после взрыва висеть остался только пятый этаж. Завалы убирают с помощью подъемных кранов и другой техники. В школе № 85, куда эвакуировали пострадавших, сверяют пофамильные списки жильцов. Напомним, всего в доме проживало 117 человек.

Ранее сообщалось, что стали известны имена пострадавших при взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске. Списки вывесили в школе № 85. У всех пострадавших травмы средней степени тяжести. Их распределили в областную больницу, ГКБ №1 и № 34.