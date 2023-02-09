В Госдуме назвали фантастическими цены на военную форму по 150 тысяч рублей за комплект Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме удивились ценам на новую военную форму. Депутат комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал стоимость обмундирования явно завышенным.

Ранее в сети появились кадры нового военного обмундирования от московской ОКБ «Гардарика».

Форма получила название «семицвет». Бейсболка в комплекте оценивается в 4500 рублей, а летний полевой костюм – в 150 тыс.

- Такие цены — это что-то фантастическое. Они завышены во много раз, - сказала депутат NEWS.ru.

Он отметил, что в России теперь восстановлена служба, которая занимается обеспечением тыла и закупка формы – это их прямая задача и ответственность.

Именно это подразделение будет заниматься поставками обмундирования в войска и нести за это ответственность. Но столь завышенному ценнику в Госдуме обещали уделить внимание.

- В данном случае стоит разобраться отдельно. Я поставлю этот вопрос на комитете по обороне, который пройдет в среду, — заявил Соболев NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что причина столь высокой цены в особой ткани, из которой выполнена форма. Спецодежду шьют из хлопковых и полиэфирных нитей, что обеспечивает дыхание коже и повышенную прочность изделия.