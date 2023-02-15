Россияне стали потреблять менее калорийную пищу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россияне стали потреблять менее калорийную пищу. По итогам 2021 года на одного человека в среднем на одного человека приходилось 2576 потребленных килокалорий (ккал) в сутки. А вот годом ранее этот показатель был равен 2644 ккал.

Но не во всех регионах статистика упала, есть те, в которых наоборот зафиксировано увеличение.

Регионы, где потребляют больше ккал:

Тюменская область - 3439 ккал на человека,

Дагестан - 3312 ккал,

Ингушетия - 3133 ккал,

ЯНАО - 3112 ккал,

Мордовия - 3080 ккал.

Регионы с минимальным потреблением ккал:

Калмыкия - 1915 ккал,

Чукотский АО - 1938 ккал,

Республика Тыва - 2008 ккал,

Хабаровский край - 2081 ккал,

Тамбовская обл - 2125 ккал.

В Москве данный показатель находится на отметке в 2277 ккал в сутки.

Калорийность пищи рассчитывается индивидуально. Человеку со средней физической активностью нужно примерно 2,2-2,5 тыс.ккал в сутки, если активность высокая – то 2,8 тыс.ккал.

Женщинам необходимо примерно 1,8 -2,2 тыс. ккал.

- Если сидячий образ жизни, то нужно вес умножить на 28-30 килокалорий, - сказала «Абзацу» доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Арсений Мартинчик.

Если на таком питании вес стабилен в течении пары недель, то значит норма рассчитана верно.

- Если худеет, то недоедает, а поправляется – передает, - отметил эксперт.