Россияне стали потреблять менее калорийную пищу
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Россияне стали потреблять менее калорийную пищу. По итогам 2021 года на одного человека в среднем на одного человека приходилось 2576 потребленных килокалорий (ккал) в сутки. А вот годом ранее этот показатель был равен 2644 ккал.
Но не во всех регионах статистика упала, есть те, в которых наоборот зафиксировано увеличение.
Регионы, где потребляют больше ккал:
Тюменская область - 3439 ккал на человека,
Дагестан - 3312 ккал,
Ингушетия - 3133 ккал,
ЯНАО - 3112 ккал,
Мордовия - 3080 ккал.
Регионы с минимальным потреблением ккал:
Калмыкия - 1915 ккал,
Чукотский АО - 1938 ккал,
Республика Тыва - 2008 ккал,
Хабаровский край - 2081 ккал,
Тамбовская обл - 2125 ккал.
В Москве данный показатель находится на отметке в 2277 ккал в сутки.
Калорийность пищи рассчитывается индивидуально. Человеку со средней физической активностью нужно примерно 2,2-2,5 тыс.ккал в сутки, если активность высокая – то 2,8 тыс.ккал.
Женщинам необходимо примерно 1,8 -2,2 тыс. ккал.
- Если сидячий образ жизни, то нужно вес умножить на 28-30 килокалорий, - сказала «Абзацу» доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Арсений Мартинчик.
Если на таком питании вес стабилен в течении пары недель, то значит норма рассчитана верно.
- Если худеет, то недоедает, а поправляется – передает, - отметил эксперт.