«Муж заново родился»: Жена Романа Костомарова выступила с важным заявлением о его состоянии

Оксана Домнина и Роман Костомаров на выступлении в "Лужниках" в 2017 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров при госпитализации в больницу в Коммунарке находился в очень тяжелом состоянии, исходя из его анализов делались самые негативные прогнозы, заявила супруга фигуриста Оксана Домнина.

«Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние. Все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. Он заново родился, и то, что он сейчас с нами – это огромное чудо и заслуга врачей», – рассказала Домнина в интервью «Аргументам и фактам».

По словам жены Костомарова, перед развитием пневмонии спортсмен не чувствовал себя плохо – единственным симптомом был легкий кашель. Затем у фигуриста заболела рука, из-за чего ему пришлось принимать противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые, как считает Домнина, «смазали» начало болезни. В настоящее время с Костомаровым работает большая команда московских врачей и специалисты федерального уровня.

Напомним, врачи борются за жизнь Романа Костомарова больше месяца. В тяжелом состоянии фигуриста госпитализировали 10 января. В начале февраля стало известно, что спортсмен из-за гангрены, возникшей на фоне сепсиса, перенес операции по ампутации. В среду, 15 февраля, олимпийского чемпиона ввели в кому из-за резкого ухудшения состояния.