Песков сообщил, что Путина надежно защитят от вирусов во время послания Федеральному собранию

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- По моим сведениям, порядка 20 депутатов Госдумы сейчас находятся на больничном, - поделился информацией с официальным представителем Кремля журналист «Комсомольской правды» в пятницу, 17 февраля. - И вирус ходит, и всякие другие заболевания. Вот скажите, пожалуйста, насколько защищен будет президент во время послания президента?

- Он будет защищен на должном уровне, - сказал Песков. - Если люди болеют, то нужно сидеть дома и болеть – это совершенно нормально.

Конечно, гораздо хуже прийти больным и кого-то заразить. Все должны соблюдать такую самостоятельную ответственность, чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег.

Все необходимые меры - санитарные и эпидемиологической безопасности - принимаются.

- Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.