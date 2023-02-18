Экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне спецоперации

Дмитрий Ямщиков Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Бывший депутат городской думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы IV созыва Михаил Веселов в субботу, 18 февраля 2023 года.

Подробности о смерти Дмитрия Ямщикова не приводятся. О дате и времени прощания с дальневосточным политиком сообщат позднее.

Политик входил в состав думы Владивостока с 2012 по 2017 годы. Он также курировал работу молодежной палаты при городском законодательном органе.

До этого Дмитрий Ямщиков работал в правоохранительной структуре и возглавлял Инвестиционное агентство Приморского края, которое было создано региональной администрацией для привлечения инвестиций. Организация занимается устранением административных барьеров, формированием и продвижением положительного инвестиционного имиджа региона.