Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 февраля 2023 21:57

Россияне будут отдыхать четыре выходных на День защитника Отечества

22 февраля рабочий день будет сокращен на один час
Сергей ГАПЧУК
Россияне будут отдыхать четыре дня на День защитника Отечества

Россияне будут отдыхать четыре дня на День защитника Отечества

Фото: Александр КОЦ

В России следующая рабочая неделя будет сокращенной, жителей страны ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля 2023 года.

Роструд напомнил, что 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, который приходится на четверг и будет выходным.

При этом, 24 февраля стало выходным за счет переноса с воскресенья 1 января. 25 и 26 февраля - это суббота и воскресенье, соответственно, в целом россияне будут отдыхать четыре дня.

Также отмечается, что предпраздничный рабочий день 22 февраля будет сокращен на час.

В ведомстве подчеркнули, что для россиян, которые трудятся шесть дней в неделю, 25 февраля будет обычным рабочим днем.

Ранее сайт KP.RU подготовил для жителей страны календарь праздников в России на 2023-2024 годы, в котором можно встретить всем известные государственные и церковные торжества, так и множество редких, но не менее замечательных событий.