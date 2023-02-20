Россияне будут отдыхать четыре выходных на День защитника Отечества

Россияне будут отдыхать четыре дня на День защитника Отечества Фото: Александр КОЦ

В России следующая рабочая неделя будет сокращенной, жителей страны ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля 2023 года.

Роструд напомнил, что 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, который приходится на четверг и будет выходным.

При этом, 24 февраля стало выходным за счет переноса с воскресенья 1 января. 25 и 26 февраля - это суббота и воскресенье, соответственно, в целом россияне будут отдыхать четыре дня.

Также отмечается, что предпраздничный рабочий день 22 февраля будет сокращен на час.

В ведомстве подчеркнули, что для россиян, которые трудятся шесть дней в неделю, 25 февраля будет обычным рабочим днем.

Ранее сайт KP.RU подготовил для жителей страны календарь праздников в России на 2023-2024 годы, в котором можно встретить всем известные государственные и церковные торжества, так и множество редких, но не менее замечательных событий.