Специалистов по управлению искусственным интеллектом в строительстве начнет готовить Цифровая академия ДОМ.РФ

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Новый курс — «Управление ИИ-продуктом в строительстве» для руководителей и специалистов — запустит Цифровая академия ДОМ.РФ. Об этом стало известно из выступления директора Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) Александра Лукьянова на профильном круглом столе, который прошел в НИУ МГСУ.

Программа разделена на несколько модулей. Слушателям расскажут про ведущие тренды в развитии искусственного интеллекта, а также о возможностях его применения в стройотрасли. Часть обучения посвящена ИИ в рамках технологий информационного моделирования (ТИМ), а также нюансам пилотирования ИИ в ЕИСЖС. Другие модули посвящены основам цифрового продуктового менеджмента от экспертов ДОМ.РФ: этапам создания, анализу рынка и аудитории, ключевым метрикам эффективности, а также улучшение клиентского опыта.

— Искусственный интеллект активно проникает во все сферы жизни, экономику и бизнес-процессы. Строительная отрасль в этом смысле не исключение. ДОМ.РФ уже использует ИИ, машинное обучение для аналитики и мониторинга жилищного строительства, на повестке - управление жизненным циклом зданий, решение задач, связанных с качеством данных, — рассказал Александр Лукьянов.

По словам спикера, интерес к обучению в Цифровой академии стабильно растет. Поэтому и был разработан новый курс. Занятия начнутся весной.

Цифровую академию ДОМ.РФ запустили в 2021 году, чтобы заниматься цифровой трансформацией Института развития в жилищной сфере. Главная цель образовательного проекта — подготовка кадров для строительной отрасли. Программу «ТИМ. Базовый уровень» прошли более 8700 слушателей, а 44-часовой обновленный курс этой программы с вебинарами с декабря 2022 года, собрал уже около 200 участников.