В Москве произошел пожар в ангаре на территории завода на Алтуфьевском шоссе

В Москве обрушился горящий ангар на территории завода на Алтуфьевском шоссе. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На северо-востоке Москвы в горящем ангаре на территории одного из заводов взорвалась емкость с дизельным топливом. После этого здание ангара обрушилось. Об этом в воскресенье 26 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что речь идет о предприятии, расположенном на Алтуфьевском шоссе.

«На территории завода начался пожар в ангаре. Внутри горящего строения произошел взрыв емкости с дизелем, после чего ангар обрушился», - рассказал агентству собеседник, добавив, что огонь быстро распространяется.

Пока неизвестно, пострадали ли на пожаре люди.

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