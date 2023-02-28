Спецвыплаты для медиков от государства: Как получить поддержку

С 2023 года в нашей стране введена новая мера государственной поддержки для медицинских работников. Это специальная социальная выплата. Ее размер может составить от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от категории сотрудника и вида организации, в которой он работает. Выплаты назначает и начисляет Социальный фонд России (СФР).

СФР уже назначил выплаты более 680 тысячам получателей. Медработникам из различных регионов России уже направлены в общей сумме около 6 млрд рублей.

«Работа по перечислению средств медикам ведется с начала февраля. По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и направляют медицинским работникам средства. В конечном итоге поддержку от государства получат все, кому положена выплата. Самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не требуется», - пояснил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Основные правила предоставления господдержки:

1. Специальная социальная выплата полагается:

• медработникам первичного звена (в первую очередь это районные поликлиники);

• сотрудникам центральных районных, районных и участковых больниц;

• работникам станций и отделений скорой помощи.

! ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: организации, где трудятся такие сотрудники, должны входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

2. Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты. Социальный фонд России начисляет выплаты автоматически на основании данных, которые предоставляют в Фонд медорганизации по итогам каждого месяца.

3. При расчете размера выплаты учитываются исполнение сотрудником трудовых обязанностей и количество отработанных им за месяц часов по норме рабочего времени.

Несмотря на то, что в законодательстве заложены 7 дней на перечисление средств, отделения Социального фонда перечисляют деньги обычно в течение 3 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд корректный реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация.

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